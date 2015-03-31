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亚洲 | 2015年 3月 31日 星期二 15:45 BJT

****《专题新闻快速浏览》路透3月全球股市调查****

路透3月31日 - 路透过去一周对约100位分析进行调查，以了解他们对亚洲主要股市前景的看法。

欧洲及美洲主要股市的调查将于周二稍晚发布。

欲取得相关消息，请点击“报导全文”，即可读取所需新闻内容。

亚洲股市：

> 2015年中国和东亚其他股市将延续涨势，因央行放松政策

> 印度指标股指年底前料创新高，但分析师调降高点预估

> 日股日经指数到年底料上涨8%，受助于企业获利回升

> 澳股到年底料温和上涨，高估值限制大盘涨幅

-----------------------------其他消息--------------------------------------

*分析或焦点..................CDEPTH *路透专访................CINTER

*路透调查.....................CPOLL *快速分析................CINSTA

*经济面消息.............ECI|MCE-CMN *背景资料.................CFACT

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