《专题新闻快速浏览》路透3月全球股市调查****

路透3月31日 - 路透过去一周对约100位分析进行调查，以了解他们对亚洲主要股市前景的看法。
欧洲及美洲主要股市的调查将于周二稍晚发布。
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亚洲股市：
> 2015年中国和东亚其他股市将延续涨势，因央行放松政策
> 印度指标股指年底前料创新高，但分析师调降高点预估
> 日股日经指数到年底料上涨8%，受助于企业获利回升
> 澳股到年底料温和上涨，高估值限制大盘涨幅
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(整理 张明钧; 审校 艾茂林)