《专题新闻快速浏览》路透全球股市季度调查****

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
汤森路透GFMS 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 路透过去一周对约300位分析师进行调查，以了解他们对全球主要股市前景的看法。
欲取得相关消息，请点击“报导全文”，即可读取所需新闻内容。
欧美股市：
> 华尔街预计今年美股涨速将放缓，受累于升息预期
> 加拿大股市2015年料仅录得微小涨幅，因受油价拖累
> 欧洲股市年底时料再涨6%，ECB购债及欧元贬值吸引资金流入
> 英国股市在5月大选前料走势踌躇，但此后将创下纪录高位
> 俄罗斯股市预计年底前将延续涨势，因卢比走强、油价微升
> 巴西和墨西哥股市今年料温和走高，受惠于本币贬值
亚洲股市：
> 2015年中国和东亚其他股市将延续涨势，因央行放松政策
> 印度指标股指年底前料创新高，但分析师调降高点预估
> 日股日经指数到年底料上涨8%，受助于企业获利回升
> 澳股到年底料温和上涨，高估值限制大盘涨幅
-----------------------------其他消息--------------------------------------
*分析或焦点..................CDEPTH *路透专访................CINTER
*路透调查.....................CPOLL *快速分析................CINSTA
*经济面消息.............ECI|MCE-CMN *背景资料.................CFACT
*重要新闻浏览...............TOP-CMN *路透早报.................NN/CN
---------------------------------------------------------------------------
如果您在读取查看上述报导时遇到 〃资料无法提供〃(Data not available)时, 欢迎致电路透各地服务热线(Help Desk):
中国客户服务中心: 4008-811-408
台湾客户服务中心: 0800-666-061
香港客户服务中心: 852-30095616 (整理 张明钧/高琦; 审校 艾茂林/蔡美珍)
汤森路透GFMS 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。