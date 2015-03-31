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货币新闻 | 2015年 3月 31日 星期二 16:12 BJT

投行观点：德意志银行调降2015年大宗商品价格预估

路透3月31日 - 德意志银行：

* 下修2015年布兰特原油价格预测至每桶58.7美元，2015年美国原油价格预估降至每桶52.2美元

* 下修2015年铂金价格预测至每盎司1,168美元，2016年预估降至每盎司1,300美元

* 调降2015年钯金价格预测至每盎司813美元，2016年预估为每盎司856美元

* 调降2015年铝价预测至每吨1,838美元，2015年铜价预测为每吨6,125美元

* 2015年铅价预估调降15.3%至每吨1,820美元，2016年预估为每吨2,125美元

* 调降2015年镍价预估至每吨16,575美元，锡价预估为每吨18,750美元，锌价预估为每吨2,100美元(完)
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