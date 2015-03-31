《市场热谈》亚太地区第一季并购交易规模劲增，富豪李嘉诚引领热潮

**来自中国的买兴**

银行人士称，引燃中国进军海外期望的当属中国化工集团公司(ChemChina) 本月以77亿美元收购意大利轮胎生产商倍耐力 。

“有很多大规模交易正在讨论中，”摩根大通 亚太并购业务主管Rohit Chatterji说道。摩根大通连同Rothschild 为中国化工和倍耐力并购案的咨询顾问。

“中国和日本买家对很多行业都有浓厚兴趣，所以未来一年势必是很有看头的一年。”Chatterji说道，其谈及因国内经济增长放缓，企业在海外寻求成长机会。

Chatterji称，矿业和能源企业尤其令人瞩目，“再过六个月，如果大宗商品价格还不回升，一旦资本支出枯竭，人们必须要想各种方法。”

不过在东南亚，并购交易规模降至168亿美元的两年低点，继近期交易高峰后暂时偃旗息鼓，这导致了各银行纷纷裁减在东南亚的业务冗员。

据知情人士透露，瑞银集团 、高盛 以及美国银行 负责东南亚并购业务的主管在近几个月纷纷离职。这三家银行均谢绝置评。(完)