《市场热谈》亚太地区第一季并购交易规模劲增，富豪李嘉诚引领热潮

全球金市：美元走软推动黄金价格小涨，维持在八周低点略上方
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。
**来自中国的买兴**
银行人士称，引燃中国进军海外期望的当属中国化工集团公司(ChemChina) 本月以77亿美元收购意大利轮胎生产商倍耐力 。
“有很多大规模交易正在讨论中，”摩根大通 亚太并购业务主管Rohit Chatterji说道。摩根大通连同Rothschild 为中国化工和倍耐力并购案的咨询顾问。
“中国和日本买家对很多行业都有浓厚兴趣，所以未来一年势必是很有看头的一年。”Chatterji说道，其谈及因国内经济增长放缓，企业在海外寻求成长机会。
Chatterji称，矿业和能源企业尤其令人瞩目，“再过六个月，如果大宗商品价格还不回升，一旦资本支出枯竭，人们必须要想各种方法。”
不过在东南亚，并购交易规模降至168亿美元的两年低点，继近期交易高峰后暂时偃旗息鼓，这导致了各银行纷纷裁减在东南亚的业务冗员。
据知情人士透露，瑞银集团 、高盛 以及美国银行 负责东南亚并购业务的主管在近几个月纷纷离职。这三家银行均谢绝置评。(完)
(编译 李婷仪/孙茉莉; 审校 蔡美珍/艾茂林)
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路透伦敦5月11日 - 欧元区政府公债收益率周四全面上扬，因油价跳涨强化了通胀升温的预期，这可能激励欧洲央行在未来数月削减超宽松货币政策。
路透首尔5月11日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0740GMT，外资在韩国股市买超1,053亿韩元。外资连 续五个交易日买超，期间累计买超1.26万亿(兆)韩元(11.2亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月11日 105.3 331.2 -444.1 ^5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9 5 月 2日 135.5