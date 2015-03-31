表格：LME金属库存最新变化--3月31日

全球金市：美元走软推动黄金价格小涨，维持在八周低点略上方
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。
路透伦敦3月31日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 332,300 -2,300 锡 9,930 -25 铅 234,125 -2,250 锌 513,125 -2,625 铝 3,943,725 -8,000 镍 433,806 -1,242 铝合金 25,860 -20 NASAA 70,280 -600 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 种 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> (编译 蔡美珍；审校 王洋)
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。
路透伦敦5月11日 - 欧元区政府公债收益率周四全面上扬，因油价跳涨强化了通胀升温的预期，这可能激励欧洲央行在未来数月削减超宽松货币政策。
路透首尔5月11日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0740GMT，外资在韩国股市买超1,053亿韩元。外资连 续五个交易日买超，期间累计买超1.26万亿(兆)韩元(11.2亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月11日 105.3 331.2 -444.1 ^5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9 5 月 2日 135.5