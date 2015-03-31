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货币新闻 | 2015年 3月 31日 星期二 16:08 BJT

表格：LME金属库存最新变化--3月31日

路透伦敦3月31日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           332,300            -2,300
    锡             9,930               -25
    铅           234,125            -2,250
    锌           513,125            -2,625
    铝         3,943,725            -8,000
    镍           433,806            -1,242
    铝合金        25,860               -20
    NASAA         70,280              -600
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品   库存数据         库存分布               品种        库存数据        库存分布
 种                                                                       
 铜   MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅          MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡          MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金      MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍   MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA       MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍；审校 王洋)
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