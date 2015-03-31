《全球汇市》欧元兑美元料创历史最差季度表现

三井住友银行驻新加坡资深全球市场分析师Satoshi Okagawa称，美元可能会有一阵子在118-122日圆的区间交投。

“(美元的)上行可能受限。”Okagawa并表示，美国公债收益率(殖利率)近来下降或暂将抑制美元/日圆的涨势。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0755 1.0832 -0.71 -11.09 1.2097

美元/日圆 120.23 120.06 +0.14 +0.46 119.68

欧元/日圆 129.31 130.03 -0.55 -10.68 144.77

美元/瑞郎 0.9725 0.9671 +0.56 -2.17 0.9941

英镑/美元 1.4761 1.4808 -0.32 -5.21 1.5573

美元/加元 1.2741 1.2673 +0.54 +9.67 1.1618

澳元/美元 0.7597 0.7647 -0.65 -6.99 0.8168

新西兰元/美元 0.7459 0.7509 -0.67 -4.34 0.7797

欧元/瑞郎 1.0462 1.0474 -0.11 -13.01 1.2026

欧元/英镑 0.7284 0.7312 -0.38 -6.07 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2790 9.3091 -0.32 -2.00 9.4688

美元/挪威克朗 8.0797 8.0095 +0.88 +8.13 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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