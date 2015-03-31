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债券 | 2015年 3月 31日 星期二 16:05 BJT

欧元债市：德债收益率恐连降第五季，追随欧元区通胀下滑趋势

最受关注的市场通胀预期指标--“五年、五年远期”损益平衡通胀率 仅略高于1.60%。

“通胀率初值料证实欧元区通胀率已经触底。”RIA Capital Markets债券分析师Nick Stamenkovic表示，“但较长期前景依然不振，料促使欧洲央行继续保持激进做法并在未来几个季度对收益率施压。”

德国10年期公债收益率 报0.21%，日内几无变动，距离本月初触及的记录低位0.165%不远。

西班牙和意大利10年期公债收益率下跌2个基点，分别报1.26%和1.30%，料都将连续第11个季度录得跌幅。（完）

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(编译 艾茂林/高琦 审校 龚芳/王洋)
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