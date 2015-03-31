台湾央行：共发行1,874.5亿台币存单，发行余额未增减

全球金市：美元走软推动黄金价格小涨，维持在八周低点略上方
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。
路透台北3月31日 - 台湾央行周二公布，共发行1,874.5亿台币存单。与今日存单到期金额1,874.5亿台币相当，存单发行余额并无增减。 央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 1,839.5
91天期 0.93 28.0
182天期 1.05 7.0
央行上日发行6,784.8亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)9,157.6亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为286亿台币，累积超额准备为4,885亿台币、加计前期1%的超额准备为5,898亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。
路透伦敦5月11日 - 欧元区政府公债收益率周四全面上扬，因油价跳涨强化了通胀升温的预期，这可能激励欧洲央行在未来数月削减超宽松货币政策。
路透首尔5月11日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0740GMT，外资在韩国股市买超1,053亿韩元。外资连 续五个交易日买超，期间累计买超1.26万亿(兆)韩元(11.2亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月11日 105.3 331.2 -444.1 ^5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9 5 月 2日 135.5