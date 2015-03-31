芬兰财政：2014年预算赤字与GDP之比扩大至3.2%，突破欧盟上限

中国经济：让低房价成为雄安新区的核心竞争力--雄安新区临时党委书记
路透北京5月11日 - 中国河北省常务副省长、雄安新区临时党委书记袁桐利近日称，雄安新区将坚决落实“房子是用来住的、不是用来炒的”要求，管住新区及周边市县房价地价，让低房价成为新区吸引创新要素的一个核心竞争力。
路透赫尔辛基3月31日 - 周二公布的初步数据显示，随着芬兰经济连续第三年出现萎缩，该国去年的预算赤字突破了欧盟规定的上限，为1996年以来首见。
芬兰统计局的数据显示，芬兰去年一般预算赤字与国内生产总值(GDP)之比从2013年的2.5%扩大至3.2%，突破了欧盟规定的3%上限。
芬兰2014年底的公共债务为1,211亿欧元(合1,305亿美元)，相当于GDP的59.3%，芬兰2013年底公共债务与GDP之比为55.8%，而在2008年该比率仅为32.7%。
芬兰政府预计今年的预算赤字/GDP之比将为2.6%，债务比率将升至GDP的61.1%。
芬兰经济去年萎缩0.1%，但政府预计今年芬兰经济将增长0.9%。(完) (编译 汪红英；审校 高琦)
路透北京5月11日 - 中国河北省常务副省长、雄安新区临时党委书记袁桐利近日称，雄安新区将坚决落实“房子是用来住的、不是用来炒的”要求，管住新区及周边市县房价地价，让低房价成为新区吸引创新要素的一个核心竞争力。
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日