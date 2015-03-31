芬兰财政：2014年预算赤字与GDP之比扩大至3.2%，突破欧盟上限

路透赫尔辛基3月31日 - 周二公布的初步数据显示，随着芬兰经济连续第三年出现萎缩，该国去年的预算赤字突破了欧盟规定的上限，为1996年以来首见。

芬兰统计局的数据显示，芬兰去年一般预算赤字与国内生产总值(GDP)之比从2013年的2.5%扩大至3.2%，突破了欧盟规定的3%上限。

芬兰2014年底的公共债务为1,211亿欧元(合1,305亿美元)，相当于GDP的59.3%，芬兰2013年底公共债务与GDP之比为55.8%，而在2008年该比率仅为32.7%。

芬兰政府预计今年的预算赤字/GDP之比将为2.6%，债务比率将升至GDP的61.1%。