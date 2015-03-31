表格：德国3月经季节调整失业率降至纪录新低6.4%

全球金市：美元走软推动黄金价格小涨，维持在八周低点略上方
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。
路透柏林3月31日 - 德国联邦劳工局周二公布： * 德国3月经季节调整的失业人口减少1.5万人至279.8万--劳工部(路 透调查预估为减少1.2万) * 德国3月经季节调整的失业率触及纪录新低6.4%，2月为6.5%--劳工 部 * 德国3月未经季节调整的总失业人口降至293.2万人，2月为301.7万 以下为详细表格 2015年3月 2015年2月 2014年3月 变动 (经调整) -15,000 -20,000 -8,000 人数 (经调整,百万) 2.798 2.812 2.912 失业率 (经调整,%) 6.4 6.5 6.7 变动 (未经调整) -85,498 -14,601 -83,145 人数 (未经调整，百万) 2.932 3.017 3.055 失业率 (未经调整,%) 6.8 6.9 7.1(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。
路透伦敦5月11日 - 欧元区政府公债收益率周四全面上扬，因油价跳涨强化了通胀升温的预期，这可能激励欧洲央行在未来数月削减超宽松货币政策。
路透首尔5月11日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0740GMT，外资在韩国股市买超1,053亿韩元。外资连 续五个交易日买超，期间累计买超1.26万亿(兆)韩元(11.2亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月11日 105.3 331.2 -444.1 ^5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9 5 月 2日 135.5