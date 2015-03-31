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货币新闻 | 2015年 3月 31日 星期二 16:23 BJT

表格：德国3月经季节调整失业率降至纪录新低6.4%

路透柏林3月31日 - 德国联邦劳工局周二公布：
    
    * 德国3月经季节调整的失业人口减少1.5万人至279.8万--劳工部(路
透调查预估为减少1.2万)
    * 德国3月经季节调整的失业率触及纪录新低6.4%，2月为6.5%--劳工
部
    * 德国3月未经季节调整的总失业人口降至293.2万人，2月为301.7万
    
    以下为详细表格
                        2015年3月  2015年2月     2014年3月

    变动 (经调整)          -15,000     -20,000     -8,000
    人数 (经调整,百万)      2.798       2.812       2.912
    失业率 (经调整,%)         6.4         6.5         6.7
    变动 (未经调整)       -85,498     -14,601     -83,145
    人数 (未经调整，百万)   2.932       3.017       3.055
    失业率 (未经调整,%)       6.8         6.9         7.1(完)
  
 (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)
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