表格：德国3月经季节调整失业率降至纪录新低6.4%

路透柏林3月31日 - 德国联邦劳工局周二公布： * 德国3月经季节调整的失业人口减少1.5万人至279.8万--劳工部(路 透调查预估为减少1.2万) * 德国3月经季节调整的失业率触及纪录新低6.4%，2月为6.5%--劳工 部 * 德国3月未经季节调整的总失业人口降至293.2万人，2月为301.7万 以下为详细表格 2015年3月 2015年2月 2014年3月 变动 (经调整) -15,000 -20,000 -8,000 人数 (经调整,百万) 2.798 2.812 2.912 失业率 (经调整,%) 6.4 6.5 6.7 变动 (未经调整) -85,498 -14,601 -83,145 人数 (未经调整，百万) 2.932 3.017 3.055 失业率 (未经调整,%) 6.8 6.9 7.1(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)