路透伦敦3月31日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元守在1.0780/90区域上方的同时，仍有回头向上周所及高位1.1050轧空的风险。欧元若跌破1.0780，就很有可能再次跌向1.0600。

美元/日圆：上周在118.30水平的反弹，必须回升至120.60以上才是重新测试先前高点122.00的暗示。事实上，日线图出现铁鎚型态(hammer)可以推论汇价将展开上行。

英镑/美元：英镑昨日跌破1.4800美元之后跌至1.4750才出现反弹。此次下探开启英镑朝1.4630低点下跌的风险。英镑必须再次站上1.4830上方，才能说有重返1.5000水平的可能。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0754 1.0832 -0.72 -11.10 1.2097

美元/日圆 120.10 120.06 +0.03 +0.35 119.68

欧元/日圆 129.14 130.03 -0.68 -10.80 144.77

美元/瑞郎 0.9732 0.9671 +0.63 -2.10 0.9941

英镑/美元 1.4764 1.4808 -0.30 -5.19 1.5573

美元/加元 1.2730 1.2673 +0.45 +9.57 1.1618

澳元/美元 0.7611 0.7647 -0.47 -6.82 0.8168

新西兰元/美元 0.7473 0.7509 -0.48 -4.16 0.7797

欧元/瑞郎 1.0466 1.0474 -0.08 -12.97 1.2026

欧元/英镑 0.7282 0.7312 -0.41 -6.10 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2770 9.3091 -0.34 -2.03 9.4688

美元/挪威克朗 8.0783 8.0095 +0.86 +8.11 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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