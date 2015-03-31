英国金融市场：英国GDP数据公布后英镑上涨，英债期货下滑

英镑兑欧元 触及0.7262英镑高点，日内上涨0.6%，数据公布前为0.72785。英镑兑美元 在数据公布后攀升至1.4788美元，数据公布前在1.4765美元附近。

在GDP数据公布后，英国公债期货 跌幅一度扩大10多个跳动点，但到0833GMT，公债期货回到至数据发布前的120.60，日内下跌13个跳动点。(完) (编译 孙茉莉/汪红英；审校 李婷仪/张明钧)