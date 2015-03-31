英国金融市场：英国GDP数据公布后英镑上涨，英债期货下滑

全球金市：美元走软推动黄金价格小涨，维持在八周低点略上方
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。
英镑兑欧元 触及0.7262英镑高点，日内上涨0.6%，数据公布前为0.72785。英镑兑美元 在数据公布后攀升至1.4788美元，数据公布前在1.4765美元附近。
0841GMT，英镑回落至1.4770美元。
在GDP数据公布后，英国公债期货 跌幅一度扩大10多个跳动点，但到0833GMT，公债期货回到至数据发布前的120.60，日内下跌13个跳动点。(完) (编译 孙茉莉/汪红英；审校 李婷仪/张明钧)
路透班加罗尔5月11日 - 黄金价格周四小涨，因美元走软，但美国6月升息的相关前景令金价维持在本周稍早触及的八周低点略上方。
路透伦敦5月11日 - 欧元区政府公债收益率周四全面上扬，因油价跳涨强化了通胀升温的预期，这可能激励欧洲央行在未来数月削减超宽松货币政策。
路透首尔5月11日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0740GMT，外资在韩国股市买超1,053亿韩元。外资连 续五个交易日买超，期间累计买超1.26万亿(兆)韩元(11.2亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月11日 105.3 331.2 -444.1 ^5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9 5 月 2日 135.5