台湾股市：金管会称6月1日起台股涨跌幅放宽至10%

路透台北3月31日 - 台湾金管会周二称，台湾股市涨跌幅由现行的7%放宽至10%，将提前自6月1日实施，原计划是订在8月初实施。

金管会表示，相关的配套措施包括存托凭证、认购(售)权证及受益凭证等相关商品之涨跌幅度连动调整为10%；期交所也放宽股价指数类期货与选择权及股票期货涨跌幅度至10%；至于信用交易整户担保维持率由现行120%调整为130%，则提早至5月4日实施。