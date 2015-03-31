全球贵金属：3月30日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓均持平

欧元债市：公债收益率上升，油价跳涨成为抛债理由
路透伦敦5月11日 - 欧元区政府公债收益率周四全面上扬，因油价跳涨强化了通胀升温的预期，这可能激励欧洲央行在未来数月削减超宽松货币政策。
路透3月31日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量持平上周五，同期全球最大的白银ETF--iShares Si lver Trust 的白银持仓量亦持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 23,702,919.7 3月30日 23,702,919.7 3月27日 0.0 0.00% iShares 323,888,528.1 3月30日 323,888,528.1 3月27日 0.0 0.00% 浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com) 浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉; 审校 高琦)
路透伦敦5月11日 - 欧元区政府公债收益率周四全面上扬，因油价跳涨强化了通胀升温的预期，这可能激励欧洲央行在未来数月削减超宽松货币政策。
路透首尔5月11日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0740GMT，外资在韩国股市买超1,053亿韩元。外资连 续五个交易日买超，期间累计买超1.26万亿(兆)韩元(11.2亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月11日 105.3 331.2 -444.1 ^5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9 5 月 2日 135.5
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾土地银行已为食品饮料企业味丹的40亿台币七年期再融资贷款展开筹组。