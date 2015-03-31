《中国债市每日综述》房产新政令现券再受创，踩踏行情后心态仍不稳

* 房产放松新政令现券收益率续升

* 多空争夺加剧，整体仍未脱弱势

* 国开新债招标长端定位仍高，博高标位需求多

* 债市踩踏行情后信心复苏仍有过程

路透上海3月31日 - 中国银行间市场周二现券维持偏弱震荡；昨日房地产放松新政出台推动盘后收益率跳升，今日盘初虽一度有买盘入场，但经历近期踩踏行情后市场心态不稳，卖压随后不时浮现，多空反复角力下现券整体仍未脱离弱势格局。

交易员指出，今日国开新债招标中，长端依旧定位较高，尽管投标倍数有所恢复，但其中博高标位的需求占了很大部分，这表明信心复苏仍有一个过程，债市在有效走稳前可能还有反复。

“(国开活跃券)150205今天几起几落了，开盘下来一波，投标投完感觉还是挺差的，最高到4.30-4.31%，(收益率)下午稍微回来一点，但幅度也有限，”上海一银行交易员称。

他谈到，今天国开债虽然投标倍数不低，但以高标位居多，还有不少直接投在上限位置，趁大调整“捡便宜货”的心态更为浓厚，主动做多的力量尚不足。

10年期国开行活跃券150205券最新成交收益率 在4.26%，上日收盘为4.19%，盘后在地产新政出台后一度升至4.28%。

不过相较现券，国债期货走势稍强，五年国债期货下午在股市跳水后甚至曾一度逼近平盘，收盘时虽有所回落但跌幅也明显收窄；此外IRS走势更为独立，较上日尾盘有5个基点(bp)及以上的降幅，长端降幅更大，对资金利率续降的预期或是重要推动因素。

一级市场方面，国开行上午招标的1-10年五期债的结果分别为3.97%、4.18%、4.2764%、4.3858%和4.2998%。此前市场预测均值为3.78%、4.11%、4.19%、4.28%和4.19%。其中一年、七年和10年结果高出幅度偏大。

此外，今日有消息称存款保险制度推出箭在弦上。上海另一银行交易员表示，存款保险的推出可能会导致银行资金被分流，不过未来的存款保险基金的主要投资方向应该也是固定收益产品，因此对市场的直接冲击应有限，但在目前偏弱的市场环境中，其被负面解读的可能性也存在。

不过也有交易员认为，若未来存款保险对银行资金分流明显，不排除会有降准等配套政策出台予以对冲。

中国利率市场化已行至“最后一公里”，而为其保驾护航的存款保险制度亦将正式推出。三位消息人士周二透露，《存款保险条例》已获批复并将于近日正式公布，定于今年5月1日起实施。 随后央行正式中国《存款保险条例》将于5月1日起正式实施。

剩余期限近10年的进出口行固息债150305券最新成交收益率 在4.50%，上日尾盘为4.42%。

五年期国债期货主力合约TF1506 收报96.900元人民币，较上日结算价跌0.25%。10年期国债主力合约T1509 收报96.650元，较上日结算价跌0.46%。

**季末供给仍充裕，但存结构性矛盾**

银行间市场周二早盘资金面延续宽松，主要回购利率多下行。尽管时逢一季度最后一个交易日，但在大行资金持续融出的护航之下，供给端仍显宽裕，盘中减点交易频现。

不过交易员指出，由于主要银行多数只接受以利率债质押的融资，因此押信用债融资稍有难度，其成交利率也相对较高；而进入下月初，资金料将更为宽裕，市场更为关注下一批新股IPO何时登场。

“我们早就平了头寸，感觉农信社之类的机构借钱的多些，集中在隔夜品种，”华东一券商交易员表示。

华东一银行交易员则谈到，早盘不少大行的资金供给都源源不断，利率也都低于市场的加权水平，不过大多前提都是押利率债，押信用债借钱仍要费一番工夫。

上海一银行交易员认为，公开市场今日逆回购利率走稳在预期之中，央行此前连续下调七天逆回购利率后，市场资金利率已跟随下行，价格引导可能告一段落。从操作量来看，本周延续小幅净投放的概率较大，对资金面影响将偏中性。