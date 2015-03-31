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货币新闻 | 2015年 3月 31日 星期二 17:20 BJT

欧洲汇市：欧元下滑，希腊能否获得金援令市场忧心忡忡

欧元兑美元 跌至1.07195，为3月20日以来最低，欧元料将录得有记录最差的季度表现。

欧元兑日圆 下跌逾1%至128.765的10日低点。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周一呼吁与贷款方达成“诚实的妥协”，但同时警告希腊不会同意“无条件的”妥协。之前该国最大的债权人要求其采取进一步行动，以显示改革诚意。 （完）

(编译/审校 孙茉莉/高琦/艾茂林)
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