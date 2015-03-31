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货币新闻 | 2015年 3月 31日 星期二 17:10 BJT

表格：欧元区2月失业率为11.3%

路透布鲁塞尔3月31日 - 欧盟统计局周二公布，欧元区2月失业率为1
1.3%。
    
    以下为数据详情：
    
    失业率(%)  14年2月  14年11月   14年12月  15年1月    15年2月
    欧元区19国   11.8     11.5       11.4      11.4       11.3
    欧盟28国     10.5     10.0        9.9       9.9        9.8(
完)
  

 (编译 白云; 审校 孙茉莉)
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