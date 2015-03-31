中国证券：新三板将坚决处理高价对倒股票行为，正研究优化交易方式

路透北京3月31日 - 针对近期有投资者在中国全国中小企业股份转让系统（俗称新三板）通过高价对倒影响股票交易价格的行为，新三板新闻发言人隋强周二表示，对于严重干扰市场正常交易秩序和价格形成机制的交易行为，新三板将坚决处理，绝不姑息，并正在研究优化协议交易方式。

他在发布会上指出，新三板已对相关公司启动调查程序，调查结果将及时向市场通报。对异常交易行为新三板一直密切监控，已根据异常监控指引的规定，公布了买卖双方账户名称等信息，利用阳光化的信披机制来提示风险。新三板一直在研究协议交易方式，此项工作已纳入到新三板2015年的重点工作中。 “现在看来的话，特别是手拉手这种成交价格方式的话，确实对这个交易的价格影响比较大的。所以我们现在是否考虑可以进一步做，是否可以放到盘后做，当然我们正在研究。”他说。

隋强并表示，对异常行为涉嫌违法违规的，将采用密切监控，电话问询并提交合规交易证明等措施进行监管，对持续扰乱市场秩序和价格信号的异常交易，将出具警示函、限制账号交易、向证监会报告等相关措施，对其他异常交易行为，有必要时将会同证监会稽查局采取相应监管措施。

他同时指出，对于违法违规的异常交易，主办券商也应进行持续督导，任何一个投资者要参与市场，除了要符合投资者适当性要求之外，券商有义务有风险揭示服务，要告知市场风险，有效合规地参与交易。对于相关主办券商，如查实未尽责，新三板也将一并采取自律监管措施。

系统显示，2015年3月23日至27日，新三板共有40笔交易以超高价格成交，涉及协议转让股票包括华恒生物、中科软、冰洋科技、新网程、联宇技术、昌信农贷、富机达能、同辉佳视等八只。