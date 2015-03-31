全球能源：印度3月未进口伊朗原油，屈从美国压力

炼厂消息人士称，这是至少10年来第一次在一个月的时间内没有任何进口，显示在与伊朗进行核谈判的同时，美国向伊朗施加最大经济压力的强烈企图。

“美国向所有亚洲进口国施压，要求遵守制裁方案，”JBC Energy GmbH董事长Johannes Benigni称。

目前制裁措施限制伊朗整体石油出口量上限为每日100-110万桶，亚洲进口国家则被要求采购量维持与2013年底相近。