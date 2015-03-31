更新版 1-欧元区经济：物价下滑趋势更进一步放缓，显示或已触底将回升

中国经济：让低房价成为雄安新区的核心竞争力--雄安新区临时党委书记
路透北京5月11日 - 中国河北省常务副省长、雄安新区临时党委书记袁桐利近日称，雄安新区将坚决落实“房子是用来住的、不是用来炒的”要求，管住新区及周边市县房价地价，让低房价成为新区吸引创新要素的一个核心竞争力。
(新增细节)
路透布鲁塞尔3月31日 - 周二公布的数据显示，欧元区3月消费者物价一如预期放缓，但降幅颇小，显示物价下滑趋势已在1月触底，可能很快就会开始上升。
欧盟统计局公布，欧元区3月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期下降0.1%(预估为下降0.1%)，2月为下跌0.3%。
如同前一个月，HICP下跌主要是受到能源价格骤降所带动，3月能源价格较上年同期便宜5.8%。
3月扣除波动性的能源和未加工食品成本的核心通胀，较上年同期上升0.6%，2月为上升0.7%，1月同比涨幅也是0.6%。
物价下滑趋势触底对欧洲央行而言应是好消息，央行希望通胀中期能维持在不超过、但接近2%的目标。欧洲央行已从3月开始印钞，盼能提振物价上升。
欧盟统计局并公布，欧元区2月失业率降至11.3%，失业人口较一个月前少49,000人。这对欧元区经济是又一可喜的讯号。(完)
(编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
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