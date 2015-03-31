更新版 1-欧元区经济：物价下滑趋势更进一步放缓，显示或已触底将回升

(新增细节)

路透布鲁塞尔3月31日 - 周二公布的数据显示，欧元区3月消费者物价一如预期放缓，但降幅颇小，显示物价下滑趋势已在1月触底，可能很快就会开始上升。

欧盟统计局公布，欧元区3月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期下降0.1%(预估为下降0.1%)，2月为下跌0.3%。

如同前一个月，HICP下跌主要是受到能源价格骤降所带动，3月能源价格较上年同期便宜5.8%。

3月扣除波动性的能源和未加工食品成本的核心通胀，较上年同期上升0.6%，2月为上升0.7%，1月同比涨幅也是0.6%。

物价下滑趋势触底对欧洲央行而言应是好消息，央行希望通胀中期能维持在不超过、但接近2%的目标。欧洲央行已从3月开始印钞，盼能提振物价上升。

欧盟统计局并公布，欧元区2月失业率降至11.3%，失业人口较一个月前少49,000人。这对欧元区经济是又一可喜的讯号。(完)