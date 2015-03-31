更新版 1-台湾资管：富邦人寿去年国际板债券余额近千亿台币，今年将增30亿美元

* 去年国际板债券余额近千亿台币，今年将增30亿美元

* 第二季或下半年将布局长天期债券

* 看好台股高股息个股

* 海外并购不缺席，以银行及产险为优先 (新增富邦人寿高层说法)

路透台北3月31日 - 台湾资产第二大上市金控--富邦金控 旗下人寿周二称，至去年底，其国际板债券投资余额达983.44亿台币，今年将新增20-30亿美元，其中第一季已买进约10亿美元。

富邦人寿副总经理林立民在投资人说明会上并指出，目前该公司国际板债券收益率约在4-4.5%，年期则是五年、七年到30年期皆有。

“30亿美元是一年国际板债券投资可行的额度，”他说。

他并称，今年全球资金情势还蛮宽松，第一季就有15个国家降息，预期今年下半年利率会比上半年高一些，计划第二季或下半年再布局长天期债券，目前仍有很多海外债券投资额度。

富邦人寿截至去年底国际板债券占总投资资产2兆(万亿)5,880亿台币的3.8%，其中海外投资比重增至52.3%，境内投资则降至47.7%，主因境内债券占比降至23.3%，部分转投入国际板债券所致。

此外，林立民预估今年台股的股息收入将较海外高，将锁定台股高股息个股进行投资。

**海外并购不缺席，银行及产险优先**

富邦金控总经理许婉美表示，金管会鼓励金融业力拼“亚洲杯”，仍会关注东南亚及东北亚的金融机构并购标的，其中以银行跟产险并购为优先。

面对保险资金前进海外并购，富邦人寿执行副总董采苓也说，“我们当然不会缺席，有好的标的会审慎评估”。

为鼓励台湾金融业者海外并购，金管会已开放保险业资金可专案申请海外并购不纳入海外投资上限计算，目前金管会已同意国泰人寿参股Rizal银行 30%及参股印尼Mayapada银行40%股权等两个寿险资金海外并购不计入投资上限的个案。