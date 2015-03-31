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亚洲 | 2015年 3月 31日 星期二 17:45 BJT

表格：沪港通活跃股一览--3月31日

路透香港3月31日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             81.10                       56.95
 买入成交金额                   33.59                       39.58
 卖出成交金额                   47.50                       17.38
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   海通证券       35,180,191    584,064,338     619,244,529
 2                   中国平安      114,156,547    353,742,584     467,899,131
 3                   中信证券      235,328,555    218,543,268     453,871,823
 4                   贵州茅台      196,956,728    155,679,230     352,635,958
 5                   兴业银行      189,501,529    155,718,148     345,219,677
 6                   上汽集团      172,732,206     75,348,277     248,080,483
 7                   华泰证券       84,553,639    158,985,163     243,538,802
 8                   保利地产       36,502,630    191,711,098     228,213,728
 9                   中国人寿       26,970,969    143,750,039     170,721,008
 10                  中国银行       16,125,011    145,089,550     161,214,561
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 汉能薄膜发电    395,579,300    395,945,380     791,524,680
 2                 海通证券        268,782,628     63,419,520     332,202,148
 3                 中国铁建        126,728,980     41,455,050     168,184,030
 4                 中国交通建设    107,981,400     52,889,280     160,870,680
 5                 中国中铁        114,465,480     41,072,470     155,537,950
 6                 恒大地产         96,691,080     58,826,010     155,517,090
 7                 中国人寿        149,356,000      4,652,450     154,008,450
 8                 中海油田服务     93,154,760     60,347,960     153,502,720
 9                 上海电气         92,123,160     43,490,980     135,614,140
 10                中国中冶         53,800,780     55,241,420     109,042,200
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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