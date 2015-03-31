表格：沪港通活跃股一览--3月31日

路透香港3月31日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元）
每日买入及卖出金额 81.10 56.95
买入成交金额 33.59 39.58
卖出成交金额 47.50 17.38
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沪股通--十大成交活跃股
排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（元人民币） （元人民币） （元人民币）
1 海通证券 35,180,191 584,064,338 619,244,529
2 中国平安 114,156,547 353,742,584 467,899,131
3 中信证券 235,328,555 218,543,268 453,871,823
4 贵州茅台 196,956,728 155,679,230 352,635,958
5 兴业银行 189,501,529 155,718,148 345,219,677
6 上汽集团 172,732,206 75,348,277 248,080,483
7 华泰证券 84,553,639 158,985,163 243,538,802
8 保利地产 36,502,630 191,711,098 228,213,728
9 中国人寿 26,970,969 143,750,039 170,721,008
10 中国银行 16,125,011 145,089,550 161,214,561
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港股通--十大成交活跃股
排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（港元） （港元） （港元）
1 汉能薄膜发电 395,579,300 395,945,380 791,524,680
2 海通证券 268,782,628 63,419,520 332,202,148
3 中国铁建 126,728,980 41,455,050 168,184,030
4 中国交通建设 107,981,400 52,889,280 160,870,680
5 中国中铁 114,465,480 41,072,470 155,537,950
6 恒大地产 96,691,080 58,826,010 155,517,090
7 中国人寿 149,356,000 4,652,450 154,008,450
8 中海油田服务 93,154,760 60,347,960 153,502,720
9 上海电气 92,123,160 43,490,980 135,614,140
10 中国中冶 53,800,780 55,241,420 109,042,200
（完）
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(整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)