更新版1-英国经济：去年第四季GDP增长率终值上修，受出口提振

中国经济：让低房价成为雄安新区的核心竞争力--雄安新区临时党委书记
路透北京5月11日 - 中国河北省常务副省长、雄安新区临时党委书记袁桐利近日称，雄安新区将坚决落实“房子是用来住的、不是用来炒的”要求，管住新区及周边市县房价地价，让低房价成为新区吸引创新要素的一个核心竞争力。
(新增细节)
路透伦敦3月31日 - 周二官方公布的数据显示，英国经济去年底的增长步伐快于预期，受出口的强劲表现提振。
英国国家统计局称，英国去年第四季国内生产总值(GDP)终值为较前季增长0.6%，前值为增长0.5%，增幅与第三季持平。
英国经济2014年全年增长率终值为2.8%，为2006年以来最大增幅，前值为2.6%。
目前距离英国大选还有五周，这样的数据是英国现任保守党政府所乐见的。
英国去年第四季的家庭实质可支配收入同比增加2.3%，为2010年初以来最快的年增幅。
英国去年第四季的经常帐赤字相当于GDP的比例缩窄，前季为追平纪录高位。
但2014年全年的经常帐赤字扩大至相当于GDP的5.5%，为1948年以来开始记录该数据以来最大的赤字规模。
统计局称，第四季对经济增长贡献最大的因素是贸易表现，为第四季经济增长率贡献了0.9个百分点，一改第三季拖累0.5个百分点的表现。
一直为英国经济复苏主要推动力的家庭支出第四季增长0.4%，略有放缓。
周二研究机构Gfk公布的调查显示，英国3月消费者信心升至逾12年最高位。(完)
(编译 白云; 审校 高琦)
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