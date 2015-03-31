版本:
中国
债券 | 2015年 3月 31日 星期二 18:33 BJT

欧洲政经：希腊与欧盟/IMF金主结束技术回合谈判，未达成协议

“布鲁塞尔集团进程已经告一段落，”其中一名政府官员称。“取得了重要进展。技术小组将继续在雅典收集资料。”(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋/李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐