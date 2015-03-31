路透调查：加拿大股市2015年料仅录得微小涨幅，因受油价拖累

中国经济：让低房价成为雄安新区的核心竞争力--雄安新区临时党委书记
路透北京5月11日 - 中国河北省常务副省长、雄安新区临时党委书记袁桐利近日称，雄安新区将坚决落实“房子是用来住的、不是用来炒的”要求，管住新区及周边市县房价地价，让低房价成为新区吸引创新要素的一个核心竞争力。
* 多伦多证交所S&P/TSX指数 2015年年中料在14,960
* 年底料在15,200点
路透多伦多3月31日 - 一项路透调查显示，加拿大股市到年底时料将录得微小涨幅，原油价格低廉，未来几个月料将继续打压能源股。
调查显示，多伦多证交所S&P/TSX综合指数 今年年中时料升至14,960点，与周一收盘价14,908.39相去不远。
过去一周受访的23位分析师预估中值显示，随着能源价格回升，TSX指数到2015年年底时料小幅上涨2%，至15,200点。
分析师的预估中值已较12月时的调查上升，数名分析师预测，原油价格将在年中左右触底，然后回升。其他人则预测还要更久时间才会回升。
“我认为今年会是和去年类似的两边拉锯，一边是石油及大宗商品板块的拖累，另一边则是银行及其他有乐观数据的板块，”财富管理公司HollisWealth的投资顾问Allan Small指出。
能源股占加拿大股指权重的约五分之一。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
路透北京5月11日 - 中国河北省常务副省长、雄安新区临时党委书记袁桐利近日称，雄安新区将坚决落实“房子是用来住的、不是用来炒的”要求，管住新区及周边市县房价地价，让低房价成为新区吸引创新要素的一个核心竞争力。
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日