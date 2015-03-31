路透调查：加拿大股市2015年料仅录得微小涨幅，因受油价拖累

* 多伦多证交所S&P/TSX指数 2015年年中料在14,960

* 年底料在15,200点

路透多伦多3月31日 - 一项路透调查显示，加拿大股市到年底时料将录得微小涨幅，原油价格低廉，未来几个月料将继续打压能源股。

调查显示，多伦多证交所S&P/TSX综合指数 今年年中时料升至14,960点，与周一收盘价14,908.39相去不远。

过去一周受访的23位分析师预估中值显示，随着能源价格回升，TSX指数到2015年年底时料小幅上涨2%，至15,200点。

分析师的预估中值已较12月时的调查上升，数名分析师预测，原油价格将在年中左右触底，然后回升。其他人则预测还要更久时间才会回升。

“我认为今年会是和去年类似的两边拉锯，一边是石油及大宗商品板块的拖累，另一边则是银行及其他有乐观数据的板块，”财富管理公司HollisWealth的投资顾问Allan Small指出。