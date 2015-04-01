日本数据：3月制造业PMI终值降至50.3，因国内订单下降

路透东京4月1日 - 日本制造业活动3月份扩张速度较前月放缓，因国内订单在近一年内首次出现下降，表明日本经济复苏势头或许正在消退。

Markit/JMMA日本3月份制造业采购经理人指数(PMI)终值为50.3，略低于50.4的初值，也低于2月份的51.6。

该指数连续第10个月处于荣枯分水岭50的上方。

新订单指数终值为49.4，初值为49.5，证实订单在10个月内首次出现下降。该指数还表明，国内需求走软，尽管出口订单略有增加。

产出分项指数持平于52.0，为去年10月以来的最低水平。