重温稿-台湾货币市场：短率在季底持稳，劳退要求最低收益令券商措手不及

* 季底最末日短率大致平稳

* 票券商季底缺口并不大

* 债券附买回市场部分遭到提前解约

记者 高洁如

路透台北3月31日 - 台湾银行间短率周二在季底最后一个交易日，仍大致平稳。但调度人士表示，劳退基金近期对委外代操股市的基金在货币市场的最低收益率须达到0.63%的标准，这令部分券商的债/票交易遭到提前解约窘境，各方对此效应还在密切观察中。

资金调度人士表示，今日是季底最后一个交易日，但因市场已提前因应，票券商的短票到期不多，缺口不大，而市场上拆借活动也降低，主要还是有不少银行季底之际不能承做拆出。

〞我都提前讲了，说我月底不能拆出，额度都满了，〞一位大型商银交易人士指出。他也提到，月底之际不能承做拆出，使帐上堆积了高额的准备数字，只能等待央行的隔夜代收。

此外，交易人士也提到，劳退基金近日要求委外全权股票代操的投信在投资股市之外，资金短期停泊在债票券的固定收益至少达到0.63%的规定，此事在市场上有所发酵，部分证券及票券商的债券附买回及次级市场买卖断交易因此受到影响。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.387%；今日区间落在0.295-0.410%，上日在0.295-0.425%；一周拆款利率落在0.380%-0.500%，上日在0.380%-0.450%，两周拆款利率落在0.390-0.460%，上日0.390-0.520%。

**票券商月底缺口不大**

票券商交易员则表示，月底的缺口并不大，先前因应季底因素也提前将落点排开，3月季底的紧缩效应并不明显。

票券商一位资深交易人士表示，若是劳退基金的要求最低收益在0.63%，票券商可能会以部分金额到期不续做，改向民间法人及银行承做为主要调整方向。目前对此变数仍然密切关注中。

货币市场资金调度人士周二表示，4月提存期短票利率预估区间在0.60-0.62%，这与3月提存期走势相差不远。

30天票券商与银行承作的短票主要成交在0.60-0.61%，持稳上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.605%，前日在0.600%，成交量58.67亿台币，上日为58亿。

台湾央行周二公布，共发行1,874.5亿台币存单。与今日存单到期金额1,874.5亿台币相当，存单发行余额并无增减。

央行存单本周到期总额为1兆9,694.6亿台币，本周余日的到期情况为：周三4,654.50亿台币；周四6,375.80亿台币。周五金融市场因公众假期休市一日。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为506亿台币，累积超额准备为5,391亿台币、加计前期1%的超额准备为6,404亿台币。

**债券附买回利率大致持稳**

债市附买回(RP)市场大致持稳，不过市场资金分配不均。交易员表示，劳退基金仍持续在货币市场抽钱，有往来的投信或券商因临时遭提解，导致调度不及。

市场人士指出，今日是季底，市场气氛较昨日略好转，不过受劳退基金解约影响，有的证券商无法补平资金缺口，只能由财务部转向银行拆款等方式支应。

〞我被劳退基金大解，只能找几家股票型基金帮忙。〞一位证券商交易员说。

不过另一证券商交易员则称，今天意外多钱，投信与寿险有来电要券，因此缺口很快补平。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%。公司债RP主要成交在0.63-0.65%。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.52%；公司债附买回利率成交约在0.55-0.58%。