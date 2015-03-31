欧洲政经：欧盟称尚未与希腊达成协议，会谈将持续进行

路透布鲁塞尔3月31日 - 欧盟执委会周二表示，希腊与国际债权人的谈判尚未达成协议，但可望持续进行。

“这场具建设性的会谈自周五起展开，但我们尚未达成协议，因此会谈应持续进行。欧元集团工作小组将在下次开会时进行讨论，”执委会发言人Mina Andreeva对记者表示。

她指出，周三举行的欧元集团工作小组电话会议，将进行会谈的良机。(完)