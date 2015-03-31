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货币新闻 | 2015年 3月 31日 星期二 19:09 BJT

路透调查：全球投资人3月减持现金，仓位降至2013年5月以来最低水平

路透3月31日 - 路透调查显示，全球投资人3月减持现金，仓位降至2013年5月以来最低水平。(完)
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