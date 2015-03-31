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债券 | 2015年 3月 31日 星期二 19:05 BJT

欧元区政经：希腊政府仍愿尽速与借款机构达成协议--希腊官员

路透3月31日 - 希腊官员周二表示:

* 希腊政府证实愿尽速与借款机构达成协议

* 希腊政府与欧元工作小组电话会议将如预期在周三举行--政府官员

* 希腊政府官员称双方同意加速在雅典收集资料的程序。(完)
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