重温稿-《焦点》存款保险护航中国利率市场化，但政府隐性担保暂难消

* 《存款保险条例》终获批复

* 将从2015年5月1日起施行

* 存款保险最高偿付限额为人民币50万元

* 存款保险开迈今年金融改革重要一步

* 大型银行料无忧，中小银行需应对存款波动

作者 赵红梅/李贺

路透香港3月31日 - 中国的利率市场化行至“最后一公里”，担负保驾护航之重任的存款保险制度如期公布并定于5月1日起施行。市场人士认为，这标志着金融市场的基础性制度建设日趋完善，打破刚性兑付的非市场化行为不日可现。

他们并指出，存款保险制度的出炉将倒逼银行业转型创新，但政府对存款的隐性担保不会立即消失，大型银行无忧，中小型银行需应对存款波动。

“尽管我们在央行指导下做了很多准备，但还是感觉政策出台比预期要快，”一位城商行行长称，“我们关注条例颁布后，银行的流动性策及应对措施，尤其关注、排摸对银行大额存款的变化。”

国务院周二公布的《存款保险条例》规定，存款保险将实行限额偿付，最高偿付限额为人民币50万元。中国央行会同有关部门可根据经济发展、存款结构变化、金融风险状况等因素调整最高偿付限额，报国务院批准后公布执行。

同一存款人在同一家投保机构资金数额超出50万元部分，依法从投保机构清算财产中受偿。

交行资管中心研究员陈鹄飞表示，随着存款保险制度的正式颁布，银行存款将不再是纯粹的无风险资产，从理论上来讲，超出保额上限的存款也可能出现违约风险。未来商业银行只有通过着力提升自身的资产管理和金融服务能力，才可能留住客户资金。

路透稍早曾独家报导，国务院已明确批复由中国央行履行存款保险职能，负责存款保险制度的实施和保险基金相关管理工作。

相比征求意见稿，此次条例明确规定了存款赔付的期限，存款保险基金管理机构应当依照条例规定，在触发条件发生之日起七个工作日内足额偿付存款。

条例亦明确，存款保险基金的运用仅限于存放于中国央行、投资政府债、央票、信用等级高的金融债及其他高等级债，以及国务院批准的其他资金运用形式。

光大证券认为，建立存款保险制度时利率市场化的一部分，而利率市场化的推进是对旧有体制的打破，根本上利好于银行。

浦发银行金融市场部高级宏观分析师曹阳表示，存款保险出台也意味着利率市场化即将到来；对于存款竞争，鉴于银行资产端收益率的下行，其负债成本也不会出现攀升。

今年两会期间，中国央行行长周小川在记者会上曾表示，存款保险制度有望于上半年出台。

**大型银行无忧，中小银行需应对存款波动**

中国利率市场化目前已行进至最后一步，而民营银行的扩围、互联网金融的兴起等亦加剧了银行间竞争。存款保险制度作为利率市场化重要制度基础，有利于宏观金融稳定，亦有助于利率市场化后商业银行的稳健经营和有序竞争。

“前期在央行的指导下，我们准备工作已基本做好，但实施后，料大型国有银行没什么压力，小银行就苦了，我们重点放在存款和流动性管理上。”一位城商行负责人表示。

去年底央行曾发布新闻稿称，“央行根据2013年底的存款情况进行了测算，可以覆盖99.63%的存款人的全部存款。这意味着，绝大多数存款人的存款能够得到全额保障，不会受到损失。”

光大证券分析师王剑认为，存款人不可能相信政府会取消对大型银行（系统重要性银行）的隐性担保，因此大型银行存款不会流失，部分国有的中小型银行也同理；但其他民营的小型银行则可能面临一定挑战，其存款超过50万元的部分可能会流失，这会影响其负债稳定性。

“感觉政策出台比预期快，小银行流动性管理难度肯定加大、负债成本上升。未来不排除有小银行真的破产。”一位股份制银行管理层称。

陈鹄飞认为，由于存款也有风险，因而从大类资产配置的角度看，未来居民很可能进一步加大对养老保险、银行理财、股票、债券、不动产等多元资产的配置比例。

对于市场关心的存款保险条例实施后会否出现严重的存款搬家，中金固定收益分析师陈健恒表示，保额内存款因被保没有搬家动力，保额外存款更看重银行的其他附加值，因此不会出现大规模存款搬家。此外，境外机构调查统计结果表明，多数国家实行存款保险制度后未出现存款转移现象。