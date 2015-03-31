国际油市：石脑油裂解价差反弹，受终端使用者需求支撑

日本个股：Panasonic预测财年获利增长21%，因汽车相关投资开始见效
路透东京5月11日 - 日本Panasonic周四称，预计截至3月止财年的营业利润增长21%，因在先进汽车零配件方面的投资开始见效。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周二反弹，结束连续两日 跌势，交易商表示，受直接价格下跌使得终端使用者需求浮现的支撑。 路透数据显示，周二石脑油裂解价差每吨上升1.47美元至122.70美元 。 韩国乐天化学周二求购5月上半月交付的石脑油船货。 贸易商消息来源表示，乐天以每吨升水区间高出日本现货报价12.50- 13.50美元的价格，购买了一至两批船货。价格为成本加运费，并依运送 的目的地港口是大山或丽水而异。 乐天采购的脚步紧追LG化学，后者周一也买了一些石脑油。 新加坡现货市场达成石脑油与汽油交易各两笔。 伊藤忠商事以每吨528美元的价格，从托克(Trafigura)买入2.5万吨 石脑油，船期为5月下半月。 Sietco以每吨8.25美元的价格，从Statoil买入2.5万吨石脑油，船期 为5月上半月/下半月。 维多公司以每桶71.28美元的价格，从壳牌石油(Shell)买入5万桶95 号汽油，船期为4月23-27日。 维多公司以每桶67.68美元的价格，从PTT买入5万桶92号汽油。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
路透东京5月11日 - 日本Panasonic周四称，预计截至3月止财年的营业利润增长21%，因在先进汽车零配件方面的投资开始见效。
路透马尼拉5月11日 - 中国铁矿石期货周四跌至四个月低位，收盘时有所回升，这一跌势主要受疲弱需求打压。目前作为全球最大钢铁生产国的中国在继续打击污染行业，可能令相关行业的产量受限。
路透5月11日 - 新兴亚币周四略涨，整体缺乏走高的催化因子，而在围绕朝鲜(北韩)局势以及美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米的担忧影响下，市场弥漫谨慎气氛。 美元小幅下行，亚洲时段曾兑日圆触及八周高位。 “今日没有冒险情绪或利差交易，均交投谨慎。我认为市场在等待更多线索，”瑞穗银行资深经济学家Vishnu Varathan称。 韩元 涨逾0.5%，在新兴亚币中涨幅居前，受新任总统文在寅政府可能采取扩张性财政政策的憧憬提振。 “展望未来，总统选举过后有望迎来政治稳定，对韩元而言应当是好兆头；此外，随着全球需求持续复苏，财政刺激也将增添利好因素，”大华银行在报告中称。 印度卢比 小幅上涨，印度NSE指数 在利率可能调降的预期带动下触及纪录高位。 菲律宾披索 日内小跌，之前公布的数据显示，该国3月贸易逆差扩大。 菲律宾央行周四料维持政策利率不变。但多数分析师预计该央行将在今年稍晚升息。