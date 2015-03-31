国际油市：石脑油裂解价差反弹，受终端使用者需求支撑

路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周二反弹，结束连续两日 跌势，交易商表示，受直接价格下跌使得终端使用者需求浮现的支撑。 路透数据显示，周二石脑油裂解价差每吨上升1.47美元至122.70美元 。 韩国乐天化学周二求购5月上半月交付的石脑油船货。 贸易商消息来源表示，乐天以每吨升水区间高出日本现货报价12.50- 13.50美元的价格，购买了一至两批船货。价格为成本加运费，并依运送 的目的地港口是大山或丽水而异。 乐天采购的脚步紧追LG化学，后者周一也买了一些石脑油。 新加坡现货市场达成石脑油与汽油交易各两笔。 伊藤忠商事以每吨528美元的价格，从托克(Trafigura)买入2.5万吨 石脑油，船期为5月下半月。 Sietco以每吨8.25美元的价格，从Statoil买入2.5万吨石脑油，船期 为5月上半月/下半月。 维多公司以每桶71.28美元的价格，从壳牌石油(Shell)买入5万桶95 号汽油，船期为4月23-27日。 维多公司以每桶67.68美元的价格，从PTT买入5万桶92号汽油。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)