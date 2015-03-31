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亚洲 | 2015年 3月 31日 星期二 21:34 BJT

国际油市：石脑油裂解价差反弹，受终端使用者需求支撑

路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周二反弹，结束连续两日
跌势，交易商表示，受直接价格下跌使得终端使用者需求浮现的支撑。
    
    路透数据显示，周二石脑油裂解价差每吨上升1.47美元至122.70美元
。
    
    韩国乐天化学周二求购5月上半月交付的石脑油船货。
    
    贸易商消息来源表示，乐天以每吨升水区间高出日本现货报价12.50-
13.50美元的价格，购买了一至两批船货。价格为成本加运费，并依运送
的目的地港口是大山或丽水而异。
    
    乐天采购的脚步紧追LG化学，后者周一也买了一些石脑油。
    
    新加坡现货市场达成石脑油与汽油交易各两笔。
    
    伊藤忠商事以每吨528美元的价格，从托克(Trafigura)买入2.5万吨
石脑油，船期为5月下半月。
    
    Sietco以每吨8.25美元的价格，从Statoil买入2.5万吨石脑油，船期
为5月上半月/下半月。
    
    维多公司以每桶71.28美元的价格，从壳牌石油(Shell)买入5万桶95
号汽油，船期为4月23-27日。
    
    维多公司以每桶67.68美元的价格，从PTT买入5万桶92号汽油。(完)
        
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
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 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
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