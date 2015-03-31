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亚洲 | 2015年 3月 31日 星期二 20:20 BJT

国际油市：亚洲柴油及航煤裂解价差下滑，但料因日本供应减少而回升

路透新加坡3月31日 - 亚洲柴油及航煤裂解价差周二下滑，但行业消息人士称，在日本炼厂减少原油生产导致供应减少之前，交易商预计价差可望回升。

日本产能第二大炼油厂TonenGeneral Sekiyu KK周二称，旗下川琦厂的常压蒸馏单元(CDU)产能将减少4%，以协助达成政府的要求。

同业出光兴产 昨天也宣布了类似的举动。

斯里兰卡浮现现货需求。交易商说Lanka IOC为4月底寻求一笔包含柴油及汽油的船货。

斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp拟采购11万桶柴油和21万桶汽油，5月交付。一位交易商说，本案吸引六家投标，包括Daewoo、Bumisiak、Gunvor、BB Energy、中国石油天然气股份有限公司，及联合石化。

这位交易商说，中国石油的柴油报价最低，每桶较新加坡报价升水2.10美元。

新加坡现货交易方面，有两笔柴油成交，航煤没有成交。

兴隆向雪佛龙(Chevron)买进15万桶含硫量500ppm柴油，4月15-19日装运，每桶较新加坡报价贴水0.20美元。

托克(Trafigura)向联合石化买进15万桶含硫量500ppm柴油，4月16-20日装运，每桶较新加坡报价贴水0.10美元。(完)

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(编译 李婷仪 审校 龚芳)
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