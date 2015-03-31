国际油市：亚洲柴油及航煤裂解价差下滑，但料因日本供应减少而回升

日本个股：Panasonic预测财年获利增长21%，因汽车相关投资开始见效
路透东京5月11日 - 日本Panasonic周四称，预计截至3月止财年的营业利润增长21%，因在先进汽车零配件方面的投资开始见效。
路透新加坡3月31日 - 亚洲柴油及航煤裂解价差周二下滑，但行业消息人士称，在日本炼厂减少原油生产导致供应减少之前，交易商预计价差可望回升。
日本产能第二大炼油厂TonenGeneral Sekiyu KK周二称，旗下川琦厂的常压蒸馏单元(CDU)产能将减少4%，以协助达成政府的要求。
同业出光兴产 昨天也宣布了类似的举动。
斯里兰卡浮现现货需求。交易商说Lanka IOC为4月底寻求一笔包含柴油及汽油的船货。
斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp拟采购11万桶柴油和21万桶汽油，5月交付。一位交易商说，本案吸引六家投标，包括Daewoo、Bumisiak、Gunvor、BB Energy、中国石油天然气股份有限公司，及联合石化。
这位交易商说，中国石油的柴油报价最低，每桶较新加坡报价升水2.10美元。
新加坡现货交易方面，有两笔柴油成交，航煤没有成交。
兴隆向雪佛龙(Chevron)买进15万桶含硫量500ppm柴油，4月15-19日装运，每桶较新加坡报价贴水0.20美元。
托克(Trafigura)向联合石化买进15万桶含硫量500ppm柴油，4月16-20日装运，每桶较新加坡报价贴水0.10美元。(完)
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(编译 李婷仪 审校 龚芳)
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路透马尼拉5月11日 - 中国铁矿石期货周四跌至四个月低位，收盘时有所回升，这一跌势主要受疲弱需求打压。目前作为全球最大钢铁生产国的中国在继续打击污染行业，可能令相关行业的产量受限。
路透5月11日 - 新兴亚币周四略涨，整体缺乏走高的催化因子，而在围绕朝鲜(北韩)局势以及美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米的担忧影响下，市场弥漫谨慎气氛。 美元小幅下行，亚洲时段曾兑日圆触及八周高位。 “今日没有冒险情绪或利差交易，均交投谨慎。我认为市场在等待更多线索，”瑞穗银行资深经济学家Vishnu Varathan称。 韩元 涨逾0.5%，在新兴亚币中涨幅居前，受新任总统文在寅政府可能采取扩张性财政政策的憧憬提振。 “展望未来，总统选举过后有望迎来政治稳定，对韩元而言应当是好兆头；此外，随着全球需求持续复苏，财政刺激也将增添利好因素，”大华银行在报告中称。 印度卢比 小幅上涨，印度NSE指数 在利率可能调降的预期带动下触及纪录高位。 菲律宾披索 日内小跌，之前公布的数据显示，该国3月贸易逆差扩大。 菲律宾央行周四料维持政策利率不变。但多数分析师预计该央行将在今年稍晚升息。