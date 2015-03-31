重温稿-中国保险：保监会拓宽险资境外投资范围，包括增加香港创业板股票投资

路透北京3月31日 - 中国保监会周二晚间宣布，适当拓宽保险资金境外投资范围，给予保险机构更多的自主配置空间，其中包括增加香港创业板股票投资。

刊登在保监会网站通知称，拓展保险资产管理机构受托投资范围，将其受托集团内保险资金投资境外的市场，由香港市场扩展至《保险资金境外投资管理暂行办法实施细则》允许的45个国家或地区金融市场。

其次，扩大境外债券投资范围，将债券等固定收益类产品应具备的信用评级由发行人和债项均获得BBB级以上的评级调整为债项获得BBB-级以上的评级，以符合国际投资惯例。

保监会相关部门负责人在回答记者提问时表示，2012年发布的《细则》放开了香港股票主板市场投资，经过两年多的运作，保险机构境外股票投资取得了一些经验，此时，放开香港创业板投资，能够给予保险机构更多的自主选择空间，有助于优化境外股票资产配置。

同时，由于香港创业板很多上市公司的实际业务在境内开展，放开香港创业板股票投资，也符合党中央及国务院关于支持小微企业发展的政策要求。

通知并明确，保险资金投资境外政府债券、可转换债券等固定收益类产品时，计价货币不限于国际主要流通货币；此外，所投资产品的信用评级门槛也由主体和债项双标准，变为单一债项评级要求。

上述负责人并表示，人民币国际化趋势日益明显，国家“一带一路”建设需要保险资金更多的海外布局。保监会调整保险资金境外投资的有关规定，拓展了保险资金境外投资范围，有利于推动保险机构在全球范围内实施资产多元化配置，分散投资风险，获取更稳定的投资收益。（完）

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