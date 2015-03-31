马来西亚期市：棕榈油期货下滑，聚焦印尼及马来西亚税负政策

日本个股：Panasonic预测财年获利增长21%，因汽车相关投资开始见效
路透东京5月11日 - 日本Panasonic周四称，预计截至3月止财年的营业利润增长21%，因在先进汽车零配件方面的投资开始见效。
路透雅加达3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周二小幅下滑，因交易商在昨日大涨之后获利了结，且印尼把4月棕榈油出口税率维持在零。
指标6月合约 收低1.19%，报在每吨2,165马币(林吉特)(585美元)。成交量为35,441口，仅略高于35,000口的日均成交量。
船货机构Intertek Testing Services (ITS)周二公布，马来西亚3月棕榈油出口从2月的953,053吨，增加21.4%至116万吨。
另一家船货机构Societe Generale de Surveillance的数据显示，马来西亚3月棕榈油出口从2月的993,376吨，增加14.8%至1,140,355吨。
市场也关注马来西亚准备实施一项货物及服务税，该项税率被视为将影响4月棕榈油的出货及销售。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透东京5月11日 - 日本Panasonic周四称，预计截至3月止财年的营业利润增长21%，因在先进汽车零配件方面的投资开始见效。
路透马尼拉5月11日 - 中国铁矿石期货周四跌至四个月低位，收盘时有所回升，这一跌势主要受疲弱需求打压。目前作为全球最大钢铁生产国的中国在继续打击污染行业，可能令相关行业的产量受限。
路透5月11日 - 新兴亚币周四略涨，整体缺乏走高的催化因子，而在围绕朝鲜(北韩)局势以及美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米的担忧影响下，市场弥漫谨慎气氛。 美元小幅下行，亚洲时段曾兑日圆触及八周高位。 “今日没有冒险情绪或利差交易，均交投谨慎。我认为市场在等待更多线索，”瑞穗银行资深经济学家Vishnu Varathan称。 韩元 涨逾0.5%，在新兴亚币中涨幅居前，受新任总统文在寅政府可能采取扩张性财政政策的憧憬提振。 “展望未来，总统选举过后有望迎来政治稳定，对韩元而言应当是好兆头；此外，随着全球需求持续复苏，财政刺激也将增添利好因素，”大华银行在报告中称。 印度卢比 小幅上涨，印度NSE指数 在利率可能调降的预期带动下触及纪录高位。 菲律宾披索 日内小跌，之前公布的数据显示，该国3月贸易逆差扩大。 菲律宾央行周四料维持政策利率不变。但多数分析师预计该央行将在今年稍晚升息。