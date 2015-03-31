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亚洲 | 2015年 3月 31日 星期二 19:50 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下滑，聚焦印尼及马来西亚税负政策

路透雅加达3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周二小幅下滑，因交易商在昨日大涨之后获利了结，且印尼把4月棕榈油出口税率维持在零。

指标6月合约 收低1.19%，报在每吨2,165马币(林吉特)(585美元)。成交量为35,441口，仅略高于35,000口的日均成交量。

船货机构Intertek Testing Services (ITS)周二公布，马来西亚3月棕榈油出口从2月的953,053吨，增加21.4%至116万吨。

另一家船货机构Societe Generale de Surveillance的数据显示，马来西亚3月棕榈油出口从2月的993,376吨，增加14.8%至1,140,355吨。

市场也关注马来西亚准备实施一项货物及服务税，该项税率被视为将影响4月棕榈油的出货及销售。(完)

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(编译 李婷仪 审校 龚芳)
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