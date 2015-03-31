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债券 | 2015年 3月 31日 星期二 20:47 BJT

美国FED：有充份的理由在6月升息--里奇蒙联储总裁拉克尔

“鉴于我们目前所知，联邦基金利率有充份的理由比现在更高，”拉克尔在里奇蒙一商会预先准备的演讲稿中表示，“我预期，除非接下来的经济报告严重偏离预期，否则仍有充份的理由在6月开会决议升息。”

分析师预期美联储最快于6月将利率从近零水平调升，但9月被视为最有可能的时间点，因通胀疲弱与冬季经济成长放缓。(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪/龚芳)
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