东南亚股市：菲律宾股市季度涨幅最佳；泰国拟解除戒严观光股受提振

路透曼谷3月31日 - 东南亚股市周二上涨，菲律宾股指在季底买盘与外资流入的支撑下，录得东南亚地区最佳季度涨幅；泰国计划解除戒严令，泰国观光旅游类股收复些许失地。
泰国股市 收涨0.6%，第一季勉强维持0.6%涨幅，在东南亚各股市中表现最为逊色。
菲律宾股市 日内上涨0.5%，季线劲升9.8%，在东南亚地区表现最佳；其次是季线上扬5.6%的印尼。
证券交易数据显示，外资买超菲律宾股市17.6亿披索(3,940万美元)；买超印尼股市8,820亿印尼卢比(6,750万美元)。
据报外资买超马来西亚股市 2.64亿林吉特(马币)(7,130万美元)，买超泰国股市 10.3亿泰铢(3,170万美元)。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 414.02 2.23 +0.54 +0.79 410.77
新加坡 3447.01 -7.25 -0.21 +2.43 3365.15
马来西亚 1830.78 8.95 +0.49 +3.95 1761.25
泰国 1505.94 9.43 +0.63 +0.55 1497.67
印尼 5518.68 80.02 +1.47 +5.58 5226.95
菲律宾 7940.49 41.08 +0.52 +9.82 7230.57
越南 551.13 5.94 +1.09 +1.01 545.63
(完)
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(编译 陈宗琦；审校 李婷仪)