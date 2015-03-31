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市场报道 | 2015年 3月 31日 星期二 21:38 BJT

美国热股：花旗出售日本信用卡部门，盘初股价小涨

路透3月31日 - 花旗 宣布将其日本信用卡部门出售予三井住友信托银行，但未公布交易价格。

花旗周二盘初报51.5美元，涨约0.3%；周一收盘价报51.64美元。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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