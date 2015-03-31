版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 31日 星期二 21:49 BJT

美国热股：摩根士丹利将出售天然气业务，盘初股价跌约0.45%

路透3月31日 - 路透和三名知情人士获得的一份文件显示，摩根士丹利 已同意出售一项压缩天然气业务。该业务去年启动不久即受到监管机构调查。

摩根士丹利周二盘初报36.15美元，下跌约0.45%；周一收盘价报36.31美元。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐