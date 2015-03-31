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市场报道 | 2015年 3月 31日 星期二 21:48 BJT

美国热股：媒体称KKR有意收购GROUPON韩国部门，GROUPON盘初股价跌逾1%

路透3月31日 - 韩国媒体周二报导，私募股权公司KKR 和Anchor Partners正在洽谈以约3,500亿韩元(3.16亿美元)收购GROUPON 韩国部门的多数股权。

GROUPON周二盘初报7.33美元，下跌逾1%；周一收盘价报7.43美元。(完)

(编译 李婷仪 审校 龚芳)
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