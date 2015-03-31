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市场报道 | 2015年 3月 31日 星期二 21:43 BJT

美国热股：CELLULAR DYNAMICS获日本富士胶片同意收购，盘初股价近持平

路透3月31日 - 日本富士胶片同意收购美国生物科技公司CELLULAR DYNAMICS 。

CELLULAR DYNAMICS周二盘初几近持平为16.415美元；周一收盘价报16.42美元。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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