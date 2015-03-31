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市场报道 | 2015年 3月 31日 星期二 21:46 BJT

美国股市：开盘下跌；但标普500指数料录得连续第九季季线涨幅

路透纽约3月31日 - 美国股市周二开盘下跌，略微反转前日涨势，不过标准普尔500指数仍可望录得连续第九季上扬。

道琼工业指数 下跌81.88点，或0.46%，报17,894.43点；标普500指数 下跌9.36点，或0.45%，报2,076.88点；Nasdaq综合股价指数 下跌19.58点，或0.4%，报4,927.86点。（完）
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