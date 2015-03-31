表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.050%，投标倍数为3.39

中国期市：大连铁矿石收跌1.3%盘中触及四个月低位，因需求担忧加重

路透马尼拉5月11日 - 中国铁矿石期货周四跌至四个月低位，收盘时有所回升，这一跌势主要受疲弱需求打压。目前作为全球最大钢铁生产国的中国在继续打击污染行业，可能令相关行业的产量受限。