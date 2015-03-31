表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.050%，投标倍数为3.39

日本个股：Panasonic预测财年获利增长21%，因汽车相关投资开始见效
路透东京5月11日 - 日本Panasonic周四称，预计截至3月止财年的营业利润增长21%，因在先进汽车零配件方面的投资开始见效。
路透华盛顿3月31日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.050 中值 0.035 低值 0.000 投资 0.051
价格/得标 价格 99.996111 高值得标比率 47.74% 投标倍数 3.39 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 40,000,554,700 总投标 135,430,364,700 竞争性投标得标 39,736,244,100 非竞争性投标得标 264,310,600 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/04/02 到期日 2015/04/30 CUSIP码 912796DY2
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透东京5月11日 - 日本Panasonic周四称，预计截至3月止财年的营业利润增长21%，因在先进汽车零配件方面的投资开始见效。
路透伦敦5月11日 - 欧元区政府公债收益率周四全面上扬，因油价跳涨强化了通胀升温的预期，这可能激励欧洲央行在未来数月削减超宽松货币政策。
路透马尼拉5月11日 - 中国铁矿石期货周四跌至四个月低位，收盘时有所回升，这一跌势主要受疲弱需求打压。目前作为全球最大钢铁生产国的中国在继续打击污染行业，可能令相关行业的产量受限。