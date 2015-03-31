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债券 | 2015年 3月 31日 星期二 23:36 BJT

表格：美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.260%，投标倍数为3.71

路透华盛顿3月31日 - 美国财政部称，其一年期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.260 中值 0.255 低值 0.240 投资 0.265 价格/得标 价格 99.737111 高值得标比率 90.26% 投标倍数 3.71 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,267,500 总投标 92,835,599,700 竞争性投标得标 24,829,667,800 非竞争性投标得标 170,599,700 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/04/02 到期日 2016/03/31 CUSIP码 912796GD5

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

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(编译 母红; 审校 利棣儿)
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