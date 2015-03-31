表格：美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.260%，投标倍数为3.71

中国经济：让低房价成为雄安新区的核心竞争力--雄安新区临时党委书记
路透北京5月11日 - 中国河北省常务副省长、雄安新区临时党委书记袁桐利近日称，雄安新区将坚决落实“房子是用来住的、不是用来炒的”要求，管住新区及周边市县房价地价，让低房价成为新区吸引创新要素的一个核心竞争力。
路透华盛顿3月31日 - 美国财政部称，其一年期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.260 中值 0.255 低值 0.240 投资 0.265 价格/得标 价格 99.737111 高值得标比率 90.26% 投标倍数 3.71 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,267,500 总投标 92,835,599,700 竞争性投标得标 24,829,667,800 非竞争性投标得标 170,599,700 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/04/02 到期日 2016/03/31 CUSIP码 912796GD5
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透北京5月11日 - 中国河北省常务副省长、雄安新区临时党委书记袁桐利近日称，雄安新区将坚决落实“房子是用来住的、不是用来炒的”要求，管住新区及周边市县房价地价，让低房价成为新区吸引创新要素的一个核心竞争力。
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日