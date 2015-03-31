版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 31日 星期二 23:02 BJT

美国各类经济指标总览--2015/3/31

美国经济谘商会周二公布，3月美国消费者信心指数升至101.3，2月消费者信心指数被上修至98.8，前值为96.4。此
前路透访问的分析师预估中值显示，3月消费者信心指数料为96.0。 
    
    美国商务部公布，美国1月趸售库存修正后为较上月增长0.2%，前值为增长0.3%。 
    
                                          当前值                         前次值  
 失业率(%)                                   5.5  (2月)                     5.7  (1月)
 非农业就业岗位(万)                     增加29.5  (2月)                增加23.9  (1月修正值)
 平均时薪(%)                                +0.1  (2月)                    +0.5  (1月)
 消费者物价指数(CPI)(%)                     +0.2  (2月)                    -0.7  (1月修正值)
 不包括食品和能源CPI(%)                    ＋0.2  (2月)                    +0.2  (1月修正值)
 实质所得(%)                                -0.1  (2月)                    +1.2  (1月)
 生产者物价指数(PPI)(%)                     -0.5  (2月)                    -0.8  (1月)
 不包括食品和能源PPI(%)                     -0.5  (2月)                    -0.1  (1月)
 国内生产总值(GDP)(%)                       +2.2  (第四季终值)             +2.2  (第四季修正值)  
 GDP平减指数(%)                             +0.2  (第四季终值)             +0.1  (第四季修正值)
 零售销售(%)                                -0.6  (2月)                    -0.8  (1月)
 国际贸易收支(亿美元)                  逆差418.0  (1月)                 逆差456  (12月修正值)
 雇佣成本(%)                                +0.6  (第四季)                 +0.7  (第三季)
 工业生产(%)                                +0.1  (2月)                    -0.3  (1月修正值)
 产能利用率(%)                              78.9  (2月)                    79.1  (1月修正值)
 初请失业金人数(万人)                       28.2  (3月21日当周)            29.1  (3月14日当周修正值)
 联邦预算(亿美元)                      赤字1,920  (2月)                 赤字180  (1月)
 领先指标(%)                                +0.2  (2月)                    +0.2  (1月修正值)
 个人所得(%)                                +0.4  (2月)                    +0.3  (1月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                   +0.2  (1月)                    -0.5  (1月)
                                                                                 
 消费者信贷(亿美元)                    增加115.6  (1月)               增加178.7  (12月修正值)
 企业库存(%)                                持平  (1月)                    持平  (12月修正值)
 建筑支出(%)                               -1.1%  (1月)                   ＋0.4  (12月)
 消费者信心                                101.3  (3月)                    98.8  (2月修正值)
 房屋开工(万户)                             89.7  (2月)                   108.1  (1月)
 建筑许可(万户)                            110.2  (2月修正值)               106  (1月)
 成屋销售(万户)                              488  (2月)                     482  (1月修正值)
 新屋销售(万户)                             53.9  (2月)                      50  (1月修正值)
 工厂订单(%)                                -0.2  (1月)                    -3.5  (12月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                      -1.4  (2月)                    +2.0  (1月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                   56.7  (1月修正值)              56.5  (12月修正值)
 供应管理协会制造业指数                     52.9  (2月)                    53.5  (1月修正值)
 趸售(批发)库存(%)                          +0.2  (1月修正值)              +0.1  (12月修正值)
 进口物价(%)                               +0.4%  (2月)                   -3.1%  (1月修正值)
 出口物价(%)                               -0.1%  (2月)                   -1.9%  (1月修正值)
 单位劳工成本(%)                            +4.1  (第四季修正值)           -2.3  (第三季修正值)
 非农业生产率(%)                            -2.2  (第四季修正值)           +3.7  (第三季修正值)
 经常账(亿美元)                        赤字1,135  (第四季)              赤字989  (第三季修正值)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐