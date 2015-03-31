美国各类经济指标总览--2015/3/31

欧元债市：公债收益率上升，油价跳涨成为抛债理由
路透伦敦5月11日 - 欧元区政府公债收益率周四全面上扬，因油价跳涨强化了通胀升温的预期，这可能激励欧洲央行在未来数月削减超宽松货币政策。
美国经济谘商会周二公布，3月美国消费者信心指数升至101.3，2月消费者信心指数被上修至98.8，前值为96.4。此 前路透访问的分析师预估中值显示，3月消费者信心指数料为96.0。 美国商务部公布，美国1月趸售库存修正后为较上月增长0.2%，前值为增长0.3%。 当前值 前次值 失业率(%) 5.5 (2月) 5.7 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加29.5 (2月) 增加23.9 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (2月) +0.5 (1月) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (2月) -0.7 (1月修正值) 不包括食品和能源CPI(%) ＋0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 实质所得(%) -0.1 (2月) +1.2 (1月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.5 (2月) -0.8 (1月) 不包括食品和能源PPI(%) -0.5 (2月) -0.1 (1月) 国内生产总值(GDP)(%) +2.2 (第四季终值) +2.2 (第四季修正值) GDP平减指数(%) +0.2 (第四季终值) +0.1 (第四季修正值) 零售销售(%) -0.6 (2月) -0.8 (1月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差418.0 (1月) 逆差456 (12月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第四季) +0.7 (第三季) 工业生产(%) +0.1 (2月) -0.3 (1月修正值) 产能利用率(%) 78.9 (2月) 79.1 (1月修正值) 初请失业金人数(万人) 28.2 (3月21日当周) 29.1 (3月14日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字1,920 (2月) 赤字180 (1月) 领先指标(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 个人所得(%) +0.4 (2月) +0.3 (1月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (1月) -0.5 (1月) 消费者信贷(亿美元) 增加115.6 (1月) 增加178.7 (12月修正值) 企业库存(%) 持平 (1月) 持平 (12月修正值) 建筑支出(%) -1.1% (1月) ＋0.4 (12月) 消费者信心 101.3 (3月) 98.8 (2月修正值) 房屋开工(万户) 89.7 (2月) 108.1 (1月) 建筑许可(万户) 110.2 (2月修正值) 106 (1月) 成屋销售(万户) 488 (2月) 482 (1月修正值) 新屋销售(万户) 53.9 (2月) 50 (1月修正值) 工厂订单(%) -0.2 (1月) -3.5 (12月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -1.4 (2月) +2.0 (1月修正值) 供应管理协会非制造业指数 56.7 (1月修正值) 56.5 (12月修正值) 供应管理协会制造业指数 52.9 (2月) 53.5 (1月修正值) 趸售(批发)库存(%) +0.2 (1月修正值) +0.1 (12月修正值) 进口物价(%) +0.4% (2月) -3.1% (1月修正值) 出口物价(%) -0.1% (2月) -1.9% (1月修正值) 单位劳工成本(%) +4.1 (第四季修正值) -2.3 (第三季修正值) 非农业生产率(%) -2.2 (第四季修正值) +3.7 (第三季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,135 (第四季) 赤字989 (第三季修正值)
路透伦敦5月11日 - 欧元区政府公债收益率周四全面上扬，因油价跳涨强化了通胀升温的预期，这可能激励欧洲央行在未来数月削减超宽松货币政策。
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路透5月11日 - 新兴亚币周四略涨，整体缺乏走高的催化因子，而在围绕朝鲜(北韩)局势以及美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米的担忧影响下，市场弥漫谨慎气氛。 美元小幅下行，亚洲时段曾兑日圆触及八周高位。 “今日没有冒险情绪或利差交易，均交投谨慎。我认为市场在等待更多线索，”瑞穗银行资深经济学家Vishnu Varathan称。 韩元 涨逾0.5%，在新兴亚币中涨幅居前，受新任总统文在寅政府可能采取扩张性财政政策的憧憬提振。 “展望未来，总统选举过后有望迎来政治稳定，对韩元而言应当是好兆头；此外，随着全球需求持续复苏，财政刺激也将增添利好因素，”大华银行在报告中称。 印度卢比 小幅上涨，印度NSE指数 在利率可能调降的预期带动下触及纪录高位。 菲律宾披索 日内小跌，之前公布的数据显示，该国3月贸易逆差扩大。 菲律宾央行周四料维持政策利率不变。但多数分析师预计该央行将在今年稍晚升息。