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市场报道 | 2015年 3月 31日 星期二 22:19 BJT

表格：美国1月趸售库存修正后为较上月增长0.2%，前值为增长0.3%

路透3月31日 - 美国商务部公布经季节性调整后的趸售(批发)库存和销售数据年度修正。

企业库存及销售数据如下(经季节调整)： (变动百分比) 1月 前值 12月 前值

整体库存 0.2 0.3 0.1 持平

整体销售 -3.3 -3.1 -0.9 -0.9

1月 前值 12月 前值 库存/销售比 1.28 1.27 1.24 1.22 (完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选

(编译 母红; 审校 利棣儿)
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