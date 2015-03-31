南非汇市：兰特兑美元持稳，因2月南非贸易逆差缩窄

路透约翰内斯堡3月31日 - 南非兰特兑美元周二持稳，因南非数据显示2月贸易逆差缩窄，但分析师表示美元进一步走强仍对兰特仍构成威胁。

2月南非贸易逆差缩窄至84.8亿兰特(6.69亿美元)，1月贸易逆差为242.2亿兰特，因出口大幅增长。

在1455GMT，兰特兑美元 报12.1375兰特，较周一收位上涨0.14%。

“推动市场方向的因素仍容易受到美联储利率前景变动所影响。这仍是兰特面临的主要风险原因，”ETM Analytics分析师Jana van Deventer说。