南非汇市：兰特兑美元持稳，因2月南非贸易逆差缩窄

中国经济：让低房价成为雄安新区的核心竞争力--雄安新区临时党委书记
路透北京5月11日 - 中国河北省常务副省长、雄安新区临时党委书记袁桐利近日称，雄安新区将坚决落实“房子是用来住的、不是用来炒的”要求，管住新区及周边市县房价地价，让低房价成为新区吸引创新要素的一个核心竞争力。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非兰特兑美元周二持稳，因南非数据显示2月贸易逆差缩窄，但分析师表示美元进一步走强仍对兰特仍构成威胁。
2月南非贸易逆差缩窄至84.8亿兰特(6.69亿美元)，1月贸易逆差为242.2亿兰特，因出口大幅增长。
在1455GMT，兰特兑美元 报12.1375兰特，较周一收位上涨0.14%。
“推动市场方向的因素仍容易受到美联储利率前景变动所影响。这仍是兰特面临的主要风险原因，”ETM Analytics分析师Jana van Deventer说。
美元指数 升0.33%，至98.302，势将录得2008年第三季来最好表现的一季。(完)
路透北京5月11日 - 中国河北省常务副省长、雄安新区临时党委书记袁桐利近日称，雄安新区将坚决落实“房子是用来住的、不是用来炒的”要求，管住新区及周边市县房价地价，让低房价成为新区吸引创新要素的一个核心竞争力。
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日