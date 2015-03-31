欧洲股市：德股DAX指数创1988年面世来表现最好的第一季

欧洲股市：创新高，法国CAC 40指数在大选前表现抢眼
路透伦敦/米兰5月5日 - 欧洲股市周五急升至21个月新高，受助于业绩强劲、经济数据乐观和周日法国大选最后一轮投票前政治忧虑减缓。
* FTSEurofirst 300指数收低0.7%，在第一季录得16%的涨幅
* 德股DAX指数创1988年该股指面世来表现最好的第一季
* 市值在第一季上升大约6,650亿欧元
路透巴黎3月31日 - 欧洲股市周二在近期大涨后回落，但本季仍大幅攀升，德股DAX指数创1988年该指数面世来表现最好的第一季。
德股DAX指数 在过去三个月累计劲升22%，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 同期攀升16%，受欧洲央行购债计划提振，该计划扶助欧元走低。
汤森路透Datastream数据显示，欧元区股市在过去三个月大幅上涨，整体攀升18%，市值上升大约6,650亿欧元(7,100亿美元)。
相当于欧洲央行本月开始实施的量化宽松计划规模的逾一半。
上周接受路透访问的约50名基金经理和策略师的预估中值是，到2015年底，泛欧STOXX Europe 600指数 将从目前水平上升超过6%，至425点。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.7%，报1,585.09点。
投资者对汽车股获利了结，该板块在今年迄今升幅排行第一。宝马汽车 下挫1.3%，雷诺汽车(Renault) 下滑1.5%。尽管汽车股 周二下跌，但在第一季仍上涨32%。
英国富时100指数 下跌1.7%，报6,773.04点。
德股DAX指数 收跌0.99%，报11,966.17点；法国CAC指数 收低0.98%，收报5,033.64点，因投资者对德股和法股近期涨势获利了结。(完)
路透伦敦/米兰5月5日 - 欧洲股市周五急升至21个月新高，受助于业绩强劲、经济数据乐观和周日法国大选最后一轮投票前政治忧虑减缓。
泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。