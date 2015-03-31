欧洲股市：德股DAX指数创1988年面世来表现最好的第一季

* FTSEurofirst 300指数收低0.7%，在第一季录得16%的涨幅

* 德股DAX指数创1988年该股指面世来表现最好的第一季

* 市值在第一季上升大约6,650亿欧元

路透巴黎3月31日 - 欧洲股市周二在近期大涨后回落，但本季仍大幅攀升，德股DAX指数创1988年该指数面世来表现最好的第一季。

德股DAX指数 在过去三个月累计劲升22%，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 同期攀升16%，受欧洲央行购债计划提振，该计划扶助欧元走低。

汤森路透Datastream数据显示，欧元区股市在过去三个月大幅上涨，整体攀升18%，市值上升大约6,650亿欧元(7,100亿美元)。

相当于欧洲央行本月开始实施的量化宽松计划规模的逾一半。

上周接受路透访问的约50名基金经理和策略师的预估中值是，到2015年底，泛欧STOXX Europe 600指数 将从目前水平上升超过6%，至425点。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.7%，报1,585.09点。

投资者对汽车股获利了结，该板块在今年迄今升幅排行第一。宝马汽车 下挫1.3%，雷诺汽车(Renault) 下滑1.5%。尽管汽车股 周二下跌，但在第一季仍上涨32%。

英国富时100指数 下跌1.7%，报6,773.04点。