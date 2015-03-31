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市场报道 | 2015年 4月 1日 星期三 03:04 BJT

纽约期市：期棉在USDA种植报告公布后从低位反弹，交投震荡

路透纽约3月31日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二上涨，此前美国农业部(USDA)公布的作物种植报告称，美国农户2015年的棉花种植面积可能为954.9万英亩，为六年来最低。

交投最活跃的近月ICE-5月期棉合约 上升0.58美分，或0.9%，收报每磅63.1美分，盘中升至最高63.94美分。

新作ICE-12月期棉合约 上涨0.56美分，或0.9%，收报64.34美分，此前升至3月5日来最高64.95美分。

USDA的2015年美国农户棉花种植面积预估是2009年来最小，当时为915万英亩。

2015年美国棉花种植面积将较2014年下跌13%，当时美国农户棉花种植面积为1,100万英亩。

棉花价格最初下跌，且5月和12月棉花合约均跌至日内低位，因美国农业部的预估和多位交易商及分析师的预估一致。

之后棉价上涨，因跌至日内低位后吸引了纺织厂买入，Wedbush Securities的Sharon Johnson说。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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