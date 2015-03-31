纽约期市：期棉在USDA种植报告公布后从低位反弹，交投震荡

欧元债市：公债收益率上升，油价跳涨成为抛债理由
路透伦敦5月11日 - 欧元区政府公债收益率周四全面上扬，因油价跳涨强化了通胀升温的预期，这可能激励欧洲央行在未来数月削减超宽松货币政策。
路透纽约3月31日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二上涨，此前美国农业部(USDA)公布的作物种植报告称，美国农户2015年的棉花种植面积可能为954.9万英亩，为六年来最低。
交投最活跃的近月ICE-5月期棉合约 上升0.58美分，或0.9%，收报每磅63.1美分，盘中升至最高63.94美分。
新作ICE-12月期棉合约 上涨0.56美分，或0.9%，收报64.34美分，此前升至3月5日来最高64.95美分。
USDA的2015年美国农户棉花种植面积预估是2009年来最小，当时为915万英亩。
2015年美国棉花种植面积将较2014年下跌13%，当时美国农户棉花种植面积为1,100万英亩。
棉花价格最初下跌，且5月和12月棉花合约均跌至日内低位，因美国农业部的预估和多位交易商及分析师的预估一致。
之后棉价上涨，因跌至日内低位后吸引了纺织厂买入，Wedbush Securities的Sharon Johnson说。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦5月11日 - 欧元区政府公债收益率周四全面上扬，因油价跳涨强化了通胀升温的预期，这可能激励欧洲央行在未来数月削减超宽松货币政策。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月11日 - 新兴亚币周四略涨，整体缺乏走高的催化因子，而在围绕朝鲜(北韩)局势以及美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米的担忧影响下，市场弥漫谨慎气氛。 美元小幅下行，亚洲时段曾兑日圆触及八周高位。 “今日没有冒险情绪或利差交易，均交投谨慎。我认为市场在等待更多线索，”瑞穗银行资深经济学家Vishnu Varathan称。 韩元 涨逾0.5%，在新兴亚币中涨幅居前，受新任总统文在寅政府可能采取扩张性财政政策的憧憬提振。 “展望未来，总统选举过后有望迎来政治稳定，对韩元而言应当是好兆头；此外，随着全球需求持续复苏，财政刺激也将增添利好因素，”大华银行在报告中称。 印度卢比 小幅上涨，印度NSE指数 在利率可能调降的预期带动下触及纪录高位。 菲律宾披索 日内小跌，之前公布的数据显示，该国3月贸易逆差扩大。 菲律宾央行周四料维持政策利率不变。但多数分析师预计该央行将在今年稍晚升息。