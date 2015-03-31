芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因技术性卖出和玉米下滑

标题新闻：欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，需加强管理贷款担保品重复抵押问题以防信贷泡沫
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路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下跌3% ，交易商称因小麦周一上涨4%后有技术性卖出，且玉米市场下滑。 美国农业部称，截至3月1日，美国小麦库存为13.34亿蒲式耳，略低 于市场平均预估。 美国农业部预计，美国2015年各种小麦的种植面积总计5,536.7万英 亩，低于市场平均预期的5,579.6万英亩。 CBOT-5月小麦期货 结算价下跌18-1/2美分，报5.11-3/4美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为181,555口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透5月11日 - 新兴亚币周四略涨，整体缺乏走高的催化因子，而在围绕朝鲜(北韩)局势以及美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米的担忧影响下，市场弥漫谨慎气氛。 美元小幅下行，亚洲时段曾兑日圆触及八周高位。 “今日没有冒险情绪或利差交易，均交投谨慎。我认为市场在等待更多线索，”瑞穗银行资深经济学家Vishnu Varathan称。 韩元 涨逾0.5%，在新兴亚币中涨幅居前，受新任总统文在寅政府可能采取扩张性财政政策的憧憬提振。 “展望未来，总统选举过后有望迎来政治稳定，对韩元而言应当是好兆头；此外，随着全球需求持续复苏，财政刺激也将增添利好因素，”大华银行在报告中称。 印度卢比 小幅上涨，印度NSE指数 在利率可能调降的预期带动下触及纪录高位。 菲律宾披索 日内小跌，之前公布的数据显示，该国3月贸易逆差扩大。 菲律宾央行周四料维持政策利率不变。但多数分析师预计该央行将在今年稍晚升息。
路透伦敦5月11日 - 英国电信(BT)周四称将在其全球服务部门裁员4,000人，并表示2017/18年度派息升幅度将低于之前的预期。该公司现正努力摆脱会计丑闻和利润预警的影响。