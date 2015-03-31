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市场报道 | 2015年 4月 1日 星期三 04:48 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因技术性卖出和玉米下滑

路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下跌3%
，交易商称因小麦周一上涨4%后有技术性卖出，且玉米市场下滑。
   
    美国农业部称，截至3月1日，美国小麦库存为13.34亿蒲式耳，略低
于市场平均预估。
    
    美国农业部预计，美国2015年各种小麦的种植面积总计5,536.7万英
亩，低于市场平均预期的5,579.6万英亩。
        
    CBOT-5月小麦期货 结算价下跌18-1/2美分，报5.11-3/4美元。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为181,555口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)
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